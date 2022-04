Warum Züge an einem Bahnübergang bei Stendal nur im Schritt-Tempo gefahren sind

An einer Bahnschranke zwischen Meßdorf und Büste ging am 21. September plötzlich nichts mehr.

Büste/Meßdorf - Am Bahnübergang zwischen Büste und Meßdorf in der Nähe von Stendal gingen am Dienstag, 21. September, die Schranken nicht mehr hoch. Zunächst fügten sich die Fahrzeugführer dem Signal-Rot und der geschlossenen Schranke, doch nach und nach tasteten sich die Ersten vor und da kein Zug zu sehen war, wurde der Übergang am Meßdorfer Bahnhof überquert.