Ein Brachland am Hauptbahnhof in Stendal kann wieder zweckmäßig genutzt werden.

Was der neue Garagenpark in Stendal zu bieten hat

Blick auf den neuen Garagenpark in der Nähe des Hauptbahnhofs in Stendal. Mit der Investition von mehr als 1,34 Millionen Euro wurde Brachland in der Eisenbahnstraße aufgewertet.

Stendal - Ein Dach über den Kopf seines Autos ist in vielen Städten ein Luxus. In Stendal gibt es in dieser Hinsicht eine gute Nachricht: In der Nähe des Hauptbahnhofes ist ein nigelnagelneuer Garagenpark entstanden. Obendrein „blüht“ ein Brachland wieder auf.