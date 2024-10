In einem Gastbeitrag erklärt Volker Wiedemer, Professor für Volkswirtschaftslehre und Prorektor der Hochschule in Stendal, welche Schlüsse die Region aus dem Ansiedlungsprojekt in Magdeburg ziehen kann.

Stendal. - Intel ist in aller Munde. Kein Tag vergeht, an dem nicht irgendeine Nachricht oder ein Kommentar zu dem großen Chiphersteller und dessen verschobenem Ansiedlungsplan in Magdeburg verbreitet wird. Kommen sie oder kommen sie nicht? Geht es wirklich in erster Linie nur um Intel?