Was in Bismark aus der Tanne vor der Kirche wird

Bismark - „Wird die Lichterkette im Weihnachtsbaum an der Stadtkirche in diesem Jahr noch angemacht?“ fragte Ortschafts- und Stadtrat René Zieher in der Sitzung des Bismarker Ortschaftsrates. „Die Lichterkette muss noch angeschlossen werden“, erklärte Ortsbürgermeisterin Ruth Rothe. Zuvor müsste die Beleuchtung noch technisch überprüft werden. Die Diskussion entfachte.