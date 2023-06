Das Feuerwehrmuseum Sachsen- Anhalt in Stendal forscht zum Aufbau des Brandschutzes in der sowjetischen Besatzungszone. Dabei spielt Lenin eine wichtige Rolle.

Was Lenin mit dem Brandschutz in Stendal zu tun hat

Michael Schneider, Leiter des Feuerwehrmuseums in Stendal, zeigt in der Sonderausstellung einen Nachrichtengeräteanhänger. Wenn bei einem Großeinsatz mehrere Feuerwehren eingesetzt waren, konnte damit die Verbindung zwischen ihnen hergestellt werden.

Stendal - Es sind vor allem die Jahre von 1938 bis 1994, auf die Museumsleiter Michael Schneider bei seinem Forschungsprojekt geschaut hat. Doch weil zur Geschichte der Nachrichtenübertragung und Alarmierung der Feuerwehr auch die Anfänge mit Trillerpfeife, Horn und Ausrufern gehören, fehlen diese Informationen nicht in der Sonderausstellung. Die war im April eröffnet worden, am Sonnabend, 3. Juni 2023, klingt sie aus. Viele der Ausstellungsstücke bleiben weiter im Stendaler Feuerwehrmuseum, andere gehen an die Leihgeber zurück. Denn ein neues Projekt steht an.