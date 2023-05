Warum nehmen Schüler am Schulessen teil – und vor allem: Warum nicht? Mit diesen Fragen haben sich Studenten am Hochschulstandort Stendal beschäftigt.

Stendal - „Essen als Event ist das große Thema.“ So fasste Prof. Susanne Borkowski von der Hochschule Magdeburg-Stendal zusammen, was sie und vier ihrer Studentinnen zuvor im Schul-, Sport- und Kulturausschuss vorgestellt hatten: die Ergebnisse ihres Forschungsprojektes „(Nicht-)Teilnahme am Schulessen“. Kurz gesagt: An der Qualität des Essens allein liegt es nicht, dass so wenige Schüler an der Schulspeisung teilnehmen. Auch das Umfeld muss stimmen – und vor allem die Zeit reichen, um ohne Hektik essen zu können.