In Wischer ist die Wasserqualität ausgezeichnet. Foto: Ingo Gutsche

Sämtliche offiziellen Badegewässer im Landkreis Stendal überzeugen mit ausgezeichneter Wasserqualität.

Stendal l An der Qualität des Wassers kann es nicht gelegen haben, dass am Donnerstagvormittag der Andrang am Waldbad Wischer noch etwas verhalten war. Acht Badegäste zählte Betreiber Tino Braune bis zur Mittagszeit. „Da spielt der bedeckte Himmel sicherlich eine Rolle. Außerdem haben die Ferien noch nicht begonnen“, nannte Braune die Gründe für die übersichtliche Gästezahl.

All jene, die trotz der Wolken den Ausflug an den Kiessee wagten, werden es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht bereut haben, ein Bad genommen zu haben. Denn das Wasser ist mal wieder in einem ausgezeichneten Zustand. Das Waldbad schnitt bei der Bewertung zum vierten Mal hintereinander mit der Bestnote ab. Das zuständige Gesundheitsamt des Kreises bescheinigt eine „ausgezeichnete Badewasserqualität“.

Kreis kontrolliert viermal pro Saison

Die Einstufung trifft auch auf die fünf weiteren Badestellen im Landkreis Stendal zu. Beim Bismarker Kolk, dem Biesebad Osterburg, in Klietz, Kamern und Schönfeld gab es nichts zu beanstanden. Das gleiche Bild ergibt sich beim Blick in den altmärkischen Nachbarlandkreis. Im Waldbad Zichtau und im Strandbad Arendsee kann man ohne Bedenken baden. Die Gewässer der Region reihen sich damit ein in den positiven Landestrend. 90 Prozent der Badegewässer in Sachsen-Anhalt präsentieren sich vorbildlich.

Grundlage der Bewertungen sind Untersuchungsergebnisse aus den vergangenen Jahren. Insbesondere, ob eine Gefahr durch fäkale Verunreinigungen vorliegt, wird in diesem Zusammenhang geprüft. Hinweise darauf fanden sich in keinem der genannten Gewässer. Die Grenzwerte bei Kolibakterien und Intestinalen Enterokokken werden weit unterschritten. Finden sich diese Bakterien in großer Menge im Wasser, ist dies ein sicherer Indikator dafür, dass eine Verunreinigung vorliegt.

Zusätzlich prüft das Gesundheitsamt „die Wassertemperatur, die Lufttemperatur und die Sichttiefe“, wie Angela Vogel von der Pressestelle des Landkreises auf Nachfrage der Volksstimme mitteilt. Außerdem finden regelmäßige Besuche vor Ort statt. Im Fokus dabei: Ist die Badestelle vermüllt oder liegen andere Verunreinigungen vor? Pro Badesaison, die in der Regel von Mai bis August dauert, schaut das Gesundheitsamt viermal vorbei. „Sollte sich die Saison aufgrund von gutem Wetter verlängern, erfolgt in Absprache mit den jeweiligen Betreibern der Badegewässer eine fünfte Überprüfung“, so Vogel.

Corona zwingt zu weiteren Auflagen

In diesem Sommer kommen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie weitere Auflagen hinzu. Zumindest im Waldbad Wischer wird das Hygiene-Konzept gut angenommen, sagt Tino Braune: „Bis jetzt hatten wir da keine Probleme.“ Selbstverständlich würden die Gäste beispielsweise Mund-und Nasenschutz tragen, wenn sie sich im Einlassbereich aufhalten. Die Abstandsregelungen würden eingehalten werden. Nur auf Sonnensegel hat der Betreiber verzichtet. „Sonst ist die Gefahr zu groß, dass alle zu eng zusammenrücken.“