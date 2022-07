Weihnachten: Womit in Stendal die Arche die Kinder erfreut

Einige Kinder aus Stendal schrieben auch in diesem Jahr Wunschzettel für Weihnachten an die Mitarbeiter der Arche. Wie im Bild zu sehen, waren die Mädchen und Jungen kreativ.

Stendal - „Kontakt zu den Kindern zu halten, ist zur Zeit die größte Herausforderung. Wir waren noch nie so ratlos“, sagt Mario Tiesies. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau Petra seit elf Jahren die Arche in der Adolph-Menzel-Straße in Stendal. Wegen der Corona-Regeln ist die Arbeit teilweise eingeschränkt. Daher fällt auch in diesem Jahr die Weihnachtsfeier aus. Trotz der Einschränkungen lässt das aus fünf Mitgliedern bestehende Betreuerteam die Kinder nicht im Stich und hat sich etwas einfallen lassen, um den Sechs- bis Zwölfjährigen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.