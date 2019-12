Auf dem Marktplatz in Stendal ist der Weihnachtsmarkt offiziell eröffnet worden. Auch die Eisbahn ist geöffnet.

Stendal l Der Weihnachtsmann ist offenbar auch ein Oldtimer-Liebhaber. Nachdem er sich im vergangenen Jahr in einem alten Auto hatte zum Weihnachtsmarkt chauffieren lassen, nimmt er es diesmal eine Nummer größer. Pünktlich um 15 Uhr fuhr der Weihnachtsmann, begleitet von Weihnachtsengel Charlotta Boetzer, in einer historischen Feuerwehr aus dem Landesfeuerwehrmuseum Sachsen-Anhalt, das in Stendal beheimatet ist, auf den Marktplatz, wo er vom Hausherren Klaus Schmotz (CDU) begrüßt wurde.

Nach dem Bad in der Menge eröffneten beide Herren den Weihnachtsmarkt – nur ganz kurz, denn die Mädchen und Jungen vor der Bühne wollten keine langen Reden hören, sondern selbst zu Wort kommen, Gedichte rezitierend oder ein Lied singend. Denn schließlich öffnete der Weihnachtsmann den Sack nur, um sich mit einer Gabe für den Vortrag zu bedanken.

Applaus als Dank gab es zuvor schon für den Hort der Gagarin-Grundschule und die Kita „Stadtseeknirpse“, die mit kurzen Auftritten das Bühnenprogramm 2019 eröffnet hatten. Danach waren Kindereinrichtungen traditionell zum Baumschmücken eingeladen. Der Sieg ging an ... alle. Als Gewinn stehen nun Besuche im Winckelmann-Museum und im Tiergarten an. Aber am Wochenende geht es erst einmal auf den Stendaler Weihnachtsmarkt.