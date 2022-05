Weihnachtsmarkt in Stendal: Diese Regeln gelten beim „Budenzauber“

Der offizielle Startschuss für das bunte Marktreiben in Stendal fällt am 9. Dezember. Wann der Weihnachtsbaum kommt, steht auch schon fest.

Eine von sechs Buden, die in der Stendaler Innenstadt stehen und Vorfreude auf die Adventszeit verbreiten.

Stendal - Es weihnachtet schon in der Innenstadt von Stendal. Zumindest was die Versorgung mit typischen Angeboten in der Adventszeit betrifft: Es gibt Heißgetränke, Lebkuchen und andere Naschereien, es duftet nach Mandeln sowie Deftigem vom Grill und aus Pfannen.