Trotz Energiekrise - Stendal will Weihnachtsmarkt hell erleuchten

Energiesparen ist das Gebot der Stunde, aber was ist mit dem Stendaler Weihnachtmarkt? Auf diese Einwohnerfrage hat der Oberbürgermeister eine eindeutige Antwort.

Stendal - Wird es, wie in jedem Jahr, eine Weihnachtsbaumbeleuchtung in der Breiten Straße geben? Wird es einen Weihnachtsmarkt, der auch Strom braucht, und einen schön beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Markt geben? Das wollte Steffen Roske aus Stendal in der Einwohnerfragestunde des Hauptausschusses wissen.