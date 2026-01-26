Der TV Popcorn lädt dazu ein, sich an der Aktion „One Billion Rising“ in Stendal zu beteiligen. Mit einem Tanz wird ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen gesetzt.

Stendal hat sich in den vergangenen Jahren an der Aktion „One Billion Rising“ beteiligt.

Stendal - Es ist eine Aktion, die Elfi Baumann, Übungsleiterin im Stendaler TV Popcorn, besonders am Herzen liegt. Gemeinsam tanzen, um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

Ein sinnbildliches Feuer in den Köpfen der Menschen zu entfachen, mit ganz vielen Flammen auf der ganzen Welt – das ist das Ziel der weltweiten Aktion „One Billion Rising“.

Lesen Sie auch: Johanniter-Krankenhaus Stendal: Ärzte stellen Spuren für Opfer häuslicher Gewalt sicher

Der TV Popcorn und der Kreissportbund (KSB) Altmark-Stendal laden daher alle Bürger ein, sich am Sonnabend, 14. Februar, um 11 Uhr auf dem Sperlingsberg in der Hansestadt zu versammeln, um an der Aktion teilzunehmen. Zeitgleich wird in Osterburg an der Sportschule zum gemeinsamen Tanzen aufgerufen.

Einfache Choreograpie und deutscher Text

Getanzt wird zu dem Lied „Sprengt die Ketten“ von Nicole Bornkessel und Monika Stengl. Der TV Popcorn hat sich eine leichte Choreographie ausgedacht. Tänzerinnen werden an diesem Vormittag den Tanz vormachen. Wer Lust hat, mit einzusteigen, kann das ohne Probleme tun. „Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Wir wollen einfach nur gemeinsam tanzen. Wir freuen uns auch über Unterstützung von Zuschauern, die mitklatschen“, sagt Elfi Baumann.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, wird gebeten, etwas Rotes anzuziehen. „Wir wollen damit zeigen, dass wir zusammengehören.“ Zudem spiegelt es das sinnbildliche Feuer wieder, das entfacht werden soll. Denn in diesem Jahr steht „One Billion Rising“ unter dem Motto „Women on Fire“.

Gleichnamig ist der diesjährige Song der Kampagne, zu dem getanzt werden kann. „Wir haben uns bewusst für ein anderes, deutsches Lied entschieden. So versteht jeder, worum es geht und wofür man sich einsetzt.“

Lesen Sie auch: Stendal wächst: Diese Ortsteile legen 2025 zu

Es ist nicht das erste Mal, dass der Verein Menschen für die Aktion zusammentrommelt. „Es ist schon die sechste Auflage“, sagt Elfi Baumann.

Während der Tanzdarbietung in Stendal wird von den Lady Lions Kuchen verkauft. Die Erlöse des Verkaufs werden an das Frauenhaus gespendet.