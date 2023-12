Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stendal - Er ist gerade mal elf Jahre, als Anton Mendel (Name von der Redaktion geändert) mit dem Kiffen anfängt. Im Laufe der Jahre folgen stärkere – chemische – Drogen und er begeht Körperverletzungen. Insgesamt sechs Mal muss der mittlerweile 20-Jährige wegen unterschiedlicher Delikte vor das Jugendgericht in Stendal treten. Nun ist der Altmärker Schritt für Schritt auf den Weg in ein geordneteres Leben. Zu verdanken hat er dies der Zusammenarbeit mit der Jugendgerichtshilfe des Landkreises Stendal, die ihn in all der Zeit begleitet.