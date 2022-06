Wenn Schule fürs Ehrenamt motiviert: Halbe Klasse aus Salzwedel geht zum THW

Bertingen - Maximilian Seiler ist zwölf Jahre alt und noch gar nicht so lange beim THW. Als er sein Feldbett für die nächsten Nächte in Bertingen aufbaut, soll er erzählen, wie er zum THW kam. Seine Antwort klingt auf den ersten Anlauf etwas seltsam: „Weil ich keine zweite Fremdsprache machen wollte, da hat mir Frau Sachser den Tipp gegeben.“ Den Tipp von Frau Sachser haben übrigens auch Maja, Lea, Anna-Lena, Pascal und Ivaylo aus seiner 6a an der Lessing-Ganztags-Gemeinschaftsschule in Salzwedel beherzigt und sind gemeinschaftlich beim THW eingetreten.