Wer in Stendal künftig Strom und Gas anbietet

Im Umspannwerk Stendal-West bei Insel wird die Spannung des Stroms in Stendal heruntertransformiert. Erst für die Versorgung im Ortsnetz wird Konzessionsabgabe fällig.

Stendal - Der Strom kommt aus der Steckdose und das Gas aus der Leitung. Aber wer liefert beides in die Haushalte? Für die nächsten 20 Jahre ist diese Frage beantwortet.

Die Stadtwerke Stendal haben den Zuschlag für den Konzessionsvertrag erhalten. Sie dürfen die Haushalte, Firmen und Institutionen in der Kernstadt Stendal einschließlich der Ortschaften Wahrburg und Borstel mit Strom versorgen. Der alte Konzessionsvertrag zwischen der Stadt Stendal und den Stadtwerken, an denen die Stadt mit 25,1 Prozent beteiligt ist, hatte 20 Jahre lang geregelt, dass Straßen und Wege genutzt werden können, um die Kunden mit Strom zu versorgen.

Jährliche Abgabe im Millionenhöhe

Für diese Erlaubnis (Konzession) zahlen Versorgungsunternehmen der Stadt einen Betrag, der in den jeweiligen Preis einberechnet ist. Neben der Stromversorgung wird eine solche Abgabe auch für Gas und Wasser fällig. Jährlich fließt der Stadt Stendal allein von den Stadtwerken ein Betrag „im niedrigen siebenstelligen Bereich“ in die Kasse, wie Stadtwerkeprokuristin Heike Engels der Volksstimme mitteilt.

Allerdings ist der neue Konzessionsvertrag, mit dem sich der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung befasste, noch nicht geschlossen. Den Stadtwerken wurde damit lediglich der Zuschlag erteilt, die Kernstadt inklusive Wahrburg und Borstel mit Strom versorgen zu dürfen.

Avacon will Stendaler Umland mit Gas versorgen

Um die Gasversorgung des Umlandes (also der anderen Ortschaften) hat sich ein anderer Versorger beworben – nach Volksstimme-Informationen erfolgreich. Dem Vernehmen nach handelt es sich um Avacon, ein großes Versorgungsunternehmen mit Sitz in Helmstedt, das zum E.on-Konzern gehört, aber auch zu Teilen den Kommunen im Versorgungsgebiet. Damit sind aber noch nicht alle Versorgungssparten für das gesamte Stadtgebiet Stendal unter Dach und Fach. Dem Vernehmen nach müssen auch die Gasversorgung in der Kernstadt Stendal neu und die Stromversorgung des Umlandes geregelt werden.

Um die dafür notwendigen Konzessionsverträge dürften sich erneut regional tätige Versorgungsunternehmen bewerben.