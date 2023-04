Ein Blindenleitsystem an der Osterburger Straße führt direkt in ein Beet. Das ist zumindest der Eindruck eines Volksstimme-Lesers, der um die Sicherheit von Menschen mit einer Sehbehinderung besorgt ist. Eine Betroffene überprüft die Stelle.

Werden in Stendal blinde Menschen in ein Beet geführt?

Annemarie Kock überprüft das Blindenleitsystem an der Osterburger Straße in Stendal.

Stendal - Besorgt meldete sich ein Leser bei der Volksstimme. In der Osterburger Straße in Stendal gebe es einen Fußgängerüberweg mit Blindenleitsystem, das in ein Beet mit Gestrüpp hineinführt. „Direkt da beim Netto“, sagt der Anrufer aufgeregt. Tatsächlich führt das Blindenleitsystem augenscheinlich auf der einen Seite in ein Beet, auf der anderen Seite in eine Hecke. Dabei liegt die Betonung jedoch auf dem Wort „augenscheinlich“. Denn der besorgte Anrufer ist nicht selbst auf das Blindenleitsystem angewiesen.