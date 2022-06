Erneuerbare Energien Widerstand gegen neue Windräder bei Tangerhütte: Bürger sammeln Unterschriften

Auch im zweiten Anlauf will der Stadtrat in Tangerhütte den Energiepark Cobbel nicht so einfach durchwinken. Zunächst soll eine grundsätzliche Regelung für erneuerbare Energien her. Auch aus dem Dorf Cobbel selbst gibt es Bedenken – und eine Unterschriftensammlung vor allem gegen die neuen, 240 Meter hohen Windräder.