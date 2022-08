Wie aus Pfahlwurzlern Flachwurzler werden

Zahlreiche Tiere und Pflanzen haben in Altmark und Elb-Havel-Land ihr Zuhause. In verschiedenen Episoden wird die heimische Flora und Fauna erklärt. Heute: die Kiefer.

Altmark/Elbe-Havel - In meiner Berliner Zeit war ich viel mit dem Fahrrad in der Umgebung unterwegs. Typisch für diese sind Kiefernforsten in der trocken-sandigen Landschaft. Sie sind, je nach Standort und Bodenfeuchtigkeit, mehr oder weniger frohwüchsig. Man nennt diese Landschaft nicht umsonst „Brandenburger Streusandbüchse“. Für mich waren es langweilige Kiefernforsten, denn Abwechslung war selten. Typisch im Frühjahr waren nur die vielen, vielen singenden Buchfinken.