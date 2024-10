AOK-Sachsen-Anhalt stellt fest: Versicherte im Kreis Stendal fallen landesweit am längsten wegen psychischer Probleme aus. Welche Risikofaktoren gibt es?

Stendal - Es ist ein ernstes und weit verbreitetes Problem, das noch immer häufig unterschätzt wird. In Deutschland wurde im Jahr 2022 bei 12,5 Prozent der Menschen (9,5 Millionen) eine Depression diagnostiziert, in Sachsen-Anhalter waren es 12,2 Prozent (244.000 Personen). In einem Gesundheitsatlas listet die AOK die regionale Betroffenheit bis auf Landkreisebene auf. Für die Altmark kommt der zu interessanten Ergebnissen.