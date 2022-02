Wie der Krieg in der Ukraine die Hochschule Magdeburg-Stendal betrifft

Stendal (vs/mn) - „Die Ukraine und Russland zählen zu den wichtigsten Herkunftsländern unter den internationalen Studierenden an der Hochschule Magdeburg-Stendal.“ Das teilte Rektorin Anne Lequy am Freitag, 25. Februar, mit. Zehn Studierende kommen aus der Ukraine, zwölf aus Russland. „Unsere Solidarität gilt der gesamten Ukraine, insbesondere unseren ukrainischen Hochschulmitgliedern und Partnerhochschulen.“

Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat neben den drei Partnerhochschulen in der Ukraine auch vier Partnerhochschulen in Russland. Welchen Einfluss der Krieg auf den akademischen Austausch habe, könne die Rektorin noch nicht sagen. Die Hochschule stehe in engem Austausch mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Dieser schreibt in einer Mitteilung auf seiner Webseite: „Wir schränken die vom DAAD geförderten deutsch-russischen Austauschbeziehungen gegenwärtig ein.“ Bewerbungsmöglichkeiten für Russland-Stipendien werden gestoppt und Auswahlen für DAAD-Stipendien nach Russland abgesagt. „Von den deutschen Hochschulen erwartet der DAAD, alle DAAD-geförderten Projektaktivitäten mit Partnerinstitutionen in Russland und Belarus auszusetzen“, heißt es weiter.

Die Hochschule Magdeburg-Stendal möchte ukrainischen Geflüchteten alle Möglichkeiten der Aufnahme eines Studiums an der Hochschule offenhalten.