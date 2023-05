Unterstützung aus Magdeburg für den Einzelhandel in Stendal: Die Industrie- und Handelskammer plant in der Hansestadt eine Kampagne mit Heimatcharakter.

Wie die IHK Magdeburg den Stendaler Einzelhandel unterstützen will

„Heimat Shopper“ ist unübersehbar auf den Papiertüten zu lesen. Etliche dieser Tüten werden Ende September das Bild in der Stendaler Flaniermeile prägen. Eine Kampagne der IHK trifft genau den Geschmack des Stendaler Einzelhandels.

Stendal - Das kommt mir nicht in die Tüte – oder etwa doch, und zwar mit reichlich Lokalkolorit. Papiertüten mit der Aufschrift „Ich bin Heimat Shopper“ werden Ende September verstärkt in Stendal zu sehen sein. Eine von der Industrie- und Handelskammer (IHK) initiierte Kampagne trägt den Namen „Heimat shoppen“. Ziel ist es, die Innenstädte zu beleben, Lebensqualität und Heimatgefühl der Menschen zu stärken und somit den Wert des lokalen Einkaufens wieder mehr in das Bewusstsein zu rücken.