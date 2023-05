Stendal - Den Besuchern des Konzerts in der Katharinenkirche am Sonntag werden sie noch in den Ohren klingen. Musikstücke von Bach, Schubert und Gershwin, wunderbar vorgetragen von der Violinistin Gina Keiko Friesicke, am Klavier begleitet von Yukako Morikawa. Es war das letzte Kammerkonzert der Jütting-Stiftung vor der Sommerpause; noch drei Aufführungen folgen im Herbst. Und: Diese jährliche Konzertreihe, bei der Freunde der Klassik aus Stendal und Umgebung in den Hochgenuss kommen, wird fortgesetzt.

