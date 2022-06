Wie die Stadt Stendal von ihrer Partnerstadt Lemgo profitieren kann

Stendal - In der einen Stadt haben Bürger eine ganz tolle Idee, setzen sie gemeinsam um – und in der Kommune freuen sich alle. Aber auch nur dort. Und dabei könnte es in vielen anderen Städten Nachahmer geben. An diesem Punkt hat vor Jahren das Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ angesetzt: eine Plattform zu bieten für den Austausch und gemeinsame Aktionen im Bereich bürgerschaftliches Engagement. Dafür, dass sich die guten Ideen auch andernorts wiederfinden. Rund 100 deutsche Städte, Gemeinden und Stadtteile gehören dem Netzwerk mittlerweile an.