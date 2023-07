Zwischen Mönchskirchhof und Marktplatz liegt in Stendal die Straße Wüste Worth. Wie der Straßenzug zu seinem Namen kam, weiß Silke Junker vom Altmärkischen Museum.

Wie die Straße Wüste Worth in Stendal zu ihrem Namen kam

Ein Modell im Altmärkischen Museum in Stendal zeigt die Lage der Straße Wüste Worth in der Hansestadt.

Stendal - Bei dem Wort „Wüste“ wird den meisten Menschen sicherlich das Bild einer sandigen, kahlen Landschaft in den Kopf schießen. Die Straße Wüste Worth liegt in Stendal zwischen Mönchskirchhof und Marktplatz. Und obwohl man in der Straße weder viel Sand noch Dünen findet, liegt man mit dieser Assoziation nicht ganz verkehrt, wenn man sich die Namensherkunft genauer anschaut. Silke Junker vom Altmärkischen Museum weiß es genauer.