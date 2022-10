Wie ein Anlagenbauer aus Tangermünde auf die weltweiten Krisen reagiert

Tangermünde - Die gute Nachricht gleich vorweg: Es gibt reichlich Arbeit für die Tangermünder Anlagenbauer. Das Werk an der Arneburger Straße in der Kaiser- und Hansestadt ist ein Tochterunternehmen des Stammhauses in Minden. Von dort kommen Aufträge. Aber auch eigene Projekte für eigene Kunden setzen die Tangermünder um.