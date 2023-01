Wie ein Motor 1000 Haushalte in Tangermünde versorgt

1000 Haushalte in Tangermünde werden in der Stadt von einem zentralen Punkt aus mit Wärme versorgt. Ein Modell, das der Vergangenheit angehört? Die Verantwortlichen von Avacon Natur gewähren der Volksstimme einen Blick hinter die Kulissen.

Philipp Wichmann ist verantwortlich für die Tangermünder Anlage des Blockheizkraftwerkes von Avacon Natur an der Heerener Straße und weitere in der Region rund um Tangermünde.

Tangermünde - Seit beinahe 30 Jahren betreibt Avacon das Blockheizkraftwerk (BHKW) an der Ecke Heerener Straße/Mozartstraße in Tangermünde. Ebenso lange werden die Wohnungen im Komponistenviertel, aber inzwischen auch die Kindertagesstätten „Farbenspiel“ und „Sausewind“, die Sekundarschule und die Schule mit Ausgleichsklassen, die Turnhalle und ein Einkaufsmarkt sowie künftig das neue Altenpflegeheim des DRK in der Heerener Straße von hier aus mit Wärme versorgt.