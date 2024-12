Stendal. - Selbst geerntete Bananen essen, Tukane und Affen in freier Wildbahn beobachten und im Dschungel leben. Das hat Astrid Lücke auf ihrer Weltreise im südamerikanischen Regenwald in Ecuador erlebt. Das Idyll, in dem sie gelebt hat, könnte bald zerstört werden. Jetzt hat die Stendalerin einen Verein gegründet, der es ermöglichen soll, das Gelände zu kaufen und die unberührte Natur zu erhalten. Auch in Kindergarten- und Schulklassen erzählt sie von ihren Erlebnissen und warum es so wichtig ist, den Regenwald zu erhalten.

