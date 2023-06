Henning Richter-Mendau aus Stendal hat von der Handwerkskammer Magdeburg den diamantenen Meisterbrief als Goldschmiedemeister erhalten. In der Hansestadt war er jedoch jahrelang auf einem ganz anderen Gebiet tätig.

Wie es einen Stendaler von der Goldschmiede in die Klinik verschlagen hat

Stendal - Die Einladung von der Handwerkskammer Magdeburg hat Henning Richter-Mendau ziemlich überrascht. „Einen solchen Brief habe ich schon lange nicht mehr bekommen“, sagt der Stendaler. Am 9. Juni erhält Richter-Mendau in der Landeshauptstadt seinen diamantenen Meisterbrief als Goldschmiedemeister überreicht. Eine große

Auszeichnung, doch war das Goldschmiedehandwerk nur ein kleiner Teil in der Biografie des 81-Jährigen. Seine berufliche Bestimmung fand er schließlich in einem ganz anderen Bereich. Aber von vorn.