Mit einer ausgewählte Runde spricht der Bundespräsident in Stendal über Migration und den Ukrainekrieg.

Wie kontrovers die Kaffeetafel mit Steinmeier in Stendal wirklich war

Kaffeetafel Kontrovers am Montag in Stendal: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Mitte) im Gespräch mit von links: Saleh Bin Salman (Arzt), Margarita Gumanik (Betreuerin Kindertreff „Aviva – die Insel“), Monika Teichert (Schulleiterin), Wolfgang Rötz (Stadtseniorenrat).

Stendal. - Die „Kaffeetafel kontrovers“ mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist dem Namen zumindest zum Teil gerecht worden. Dazu eingeladen hatte das Staatsoberhaupt am Montagnachmittag in den Ratskeller seines vorübergehenden Amtssitzes in Stendal. Mit Bürgern sollte über aktuelle Probleme diskutiert werden, die den Menschen auf den Nägeln brennen.