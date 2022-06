Wie sich der Lehrerstreik auf den Kreis Stendal ausgewirkt hat

Lehrer und pädagogische Mitarbeiter aus Sachsen-Anhalts Norden haben am Dienstag für eine gerechte Bezahlung gestreikt.

Stendal - Der Lehrerstreik war am Dienstag im Landkreis Stendal zwar zu spüren, zu Unterrichtsausfällen kam es aber nur in wenigen Fällen. Welche Schulen betroffen waren und was der Kreisvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) zum Streik sagt.