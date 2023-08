Im Friseursalon von Doris Dräger in Osterburg freut man sich über jedes abgeschnittene Haar. Jede einzelne Strähne wird seit Anfang 2023 von ihrem Team gesammelt. Alle sechs Wochen werden die Haare dann mit der Post abgeholt. Aber was geschieht mit ihnen?

Doris Dräger (links) präsentiert mit ihrer Mitarbeiterin Melanie Kutzke und ihrem Auszubildenden Mahmoud Salim gesammelte Haare in ihrem Friseursalon „Dräger“ in Osterburg.

Osterburg - Waschen, Schneiden, Föhnen – im Friseursalon von Doris Dräger in Osterburg ist alles so, wie man es erwarten würde. Eine Sache ist jedoch anders. Nach dem Friseurbesuch werden die Haare zusammengefegt und in einer großen braunen Papiertüte gesammelt. Danach kommen sie allerdings nicht in den Bio-Müll. Sie erfüllen einen anderen Zweck.