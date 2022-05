Wie Stendal an einsam Verstorbene erinnert

Sterben Menschen in Stendal ganz allein, werden sie ohne Trauerfeier eingeäschert. Seit zwei Jahren wird an ihre Schicksale erinnert.

Mit Kerzen wurde in der Stendaler Katharinenkirche an die Verstorbenen erinnert. Sie waren ohne Trauerfeier eingeäschert worden.

Stendal - Am Ende sind es 34 Namen. Verlesen von Stendals Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) und Susanne Kanemeier vom Trauernetzwerk Altmark. Hinter jedem verbirgt sich ein Schicksal. Doch wenig ist bekannt über diese Menschen, die in den vergangenen zwei Jahren verstorben sind und an die am Donnerstagabend in der Katharinenkirche erinnert wurde.