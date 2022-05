Wildpark Weißewarte lockt mit neuer „Tierart“

Eine ganz neue „Tierart“ gab es beim „Spiel in dem Mai“ im Wildpark zu entdecken. Der neue Wildparkbewohner wird künftig auch bei anderen Veranstaltungen anzutreffen sein.

Wildpark Weißewarte: Zum Spiel in den Mai trat auch ein „T-Rex“ an.

Weißewarte - Im Wildpark in Weißewarte sorgte am Sonntag eine ganz neue Tierart für Erstaunen, denn die ist eigentlich längst ausgestorben. Beim „Spiel in den Mai“ ging es vor allem um gute Laune und die brachte der Neuzugang definitiv mit.