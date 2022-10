Winckelmannstraße in Stendal nimmt Form an

Stein für Stein verlegt der Portugiese Marco Silva das Pflaster in der Winckelmannstraße.

Die nördliche Winckelmannstraße in Stendal ist fast fertiggepflastert. Marco Silva aus Portugal verlegt die letzten Steine.

Stendal - „Darf ich ein Foto machen?“, fragt der Reporter den Bauarbeiter in der Winckelmannstraße in Stendal. Der Mann verlegt einen Pflasterstein nach dem anderen. Der nördliche Abschnitt der Straße sieht so gut wie fertig aus.