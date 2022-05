Winterdienst: Der Landkreis Stendal ist vor Schnee gewappnet

Mitarbeiter des Bauhofs in Stendal sind auch in diesem Winter auf starken Schneefall, wie im Januar 2021, vorbereitet. Sie befreien die Straßen von der weißen Pracht, sodass die Autofahrer möglichst unfallfrei an ihr Ziel gelangen.

Stendal - Schnee und Glatteis – typische Wetterphänomene im Winter, die den Straßenverkehr lahmlegen. Zuletzt sorgten im Februar die Schneemassen in Stendal und Umgebung für Verkehrsprobleme. In diesem Fall kümmerten sich die Mitarbeiter des Bauhofs und Firmen, die die Stadt beauftragte sowie die Teams der Kreisstraßenmeisterei in Tangermünde und Osterburg darum, dass Lkw- und Autofahrer sicher an ihr Ziel gelangten. Die Vorbereitungen für den nächsten Winter laufen bereits auf Hochtouren.