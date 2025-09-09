Humorvoll, spannend und mysteriös wird es, wenn „Eine Mords-Freundin“ unter der Regie von Christian von Treskow die Bühne des Theater der Altmark in Stendal betritt.

„Wir nehmen die Welt nur noch online wahr“

Regisseur Christian von Treskow war schon als Hausregisseur am Deutschen Theater in Berlin sowie Schauspielintendant der Wuppertaler Bühnen und Symphonieorchester tätig. Er inszeniert die Komödie „Eine Mords-Freundin“ am Theater der Altmark in Stendal. Einen Probeneinblick gibt es online als Video auf www.volksstimme.de.

Stendal - Es wird lustig, bitterböse und spannend, wenn „eine Mords-Freundin“ das Publikum zum Miträtseln animiert. Hat die mysteriöse Frau mehrere Menschen umgebracht oder ist alles nur ein Märchen? Worauf das Publikum sich freuen kann und was sich Regisseur Christian von Treskow bei seiner Inszenierung im Theater der Altmark gedacht hat, verrät er im Volksstimme-Interview.