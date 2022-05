Bahnstrecke Wird Tangerhütte durch neuen „Ostkorridor“ der Deutschen Bahn in zwei Teile geteilt?

Die Bahn will zwischen Uelzen und Halle mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Aktuell gehen die Schranken in der Stadtmitte von Tangerhütte alle 10 bis 30 Minuten für Personenzüge nach unten. Künftig könnte das alle 5 bis 7 Minuten so sein, sagt Stadtratsvorsitzender Werner Jacob und befürchtet ein Zerteilen der Stadt.