Blick vom Bahnübergang aus: Die Einfahrt zum Bahnhof (rechts) in Tangerhütte soll im Zuge des Norma-Neubaus aufgeweitet werden. Dafür soll das helle Gebäude an der Ecke (ehemals Rossmann) abgerissen und eine Verkehrsinsel in der Einmündung zum Bahnhof geschaffen werden. Foto: Birgit Schulze

Für den neuen Norma-Markt in Tangerhütte soll das alte Rossmann-Gebäude abgerissen und die Kreuzung großzügig erweitert werden.

Tangerhütte l Die Idee von einem Norma-Markt mitten in der Innenstadt von Tangerhütte köchelt schon lange – zu lange, wie etwa Stadtratsmitglied Michael Nagler (WG Zukunft) findet. Und doch: Der neue Markt mit Bäcker, Fleischer und Postfiliale soll neben den Parkplätzen am Bahnhof gebaut werden, die Planungen sind gut vorangeschritten.

Die Drogeriemarktkette Rossmann, auf den sowohl Investor als auch Tangerhütter lange gehofft hatten, erteilte dem Projekt aber eine Absage, er wird trotz Unterschriftenaktionen vorerst nicht nach Tangerhütte zurückkehren.

Die Nähe zu Schranken und Bahngleisen und die enge Zuwegung mit befürchtetem Rückstau und Verkehrschaos wegen des Bahnübergangs war lange ein Problem gewesen. Inzwischen sei eine Klärung erfolgt, der notwendige Abstand durch eine Neugestaltung des Kreuzungsbereichs gegeben, fasst Jennifer Gohres, Leiterin Entwicklung bei Norma, zusammen.

Abriss macht neue Kreuzung erst möglich

Erst der Kauf und Abriss des Gebäudes, in dem früher Rossmann und heute noch die Postfiliale mit Lotto-Shop zu finden sind, mache die jetzt favorisierte, große Lösung möglich, erklärt Gohres und sie sagt: „Ja, dieses Projekt ist sehr kosten- und zeitintensiv, aber der alte Standort bringt zu wenig Kunden. Jeder, der von außen auf Tangerhütte schaut, ist begeistert von dem Projekt, weil man hier was für die Innenstadt tut.“

Zusammen mit Bau-, Verkehrs- und Grünflächenplanern stellte sie die Vorplanung für das Projekt vor, Details möchte sie aber noch nicht veröffentlichen, sondern konzentrierte sich vor allem auf die Lösung der Zufahrtsproblematik, die bisher immer für Kritik gesorgt hatte.

Vorgesehen sind in dem Zuge demnach der Abriss des Eckgebäudes (ehemals Rossmann), die Aufweitung der Straßeneinmündung und das Schaffen einer Links- und Rechtsabbiegerspur vom Bahnhof kommend. Außerdem werden für Fußgänger eine Mittelinsel errichtet und die Gehwegführung durch Abgrenzungen von der Fahrbahn getrennt.

Rückstau vor Schranken befürchtet

Und doch gibt es nach wie vor Bedenken, ob der erhöhte Kundenverkehr am Bahnhof der Innenstadt mit ihrem regelmäßig geschlossenen Bahnübergang guttun werde. Schon jetzt steht die Innenstadt zu Hauptverkehrszeiten regelmäßig für zehn Minuten und mehr still. Wenn die Schranken heruntergehen, staut sich der Verkehr durch die halbe Stadt. Matthias Sprunk, sachkundiger Einwohner für die Fraktion WG Lüderitz, sagte: „Bei geschlossenen Schranken wird es immer Rückstau geben! Vielleicht sollte man die Fahrtrichtung vorschreiben und ein Abbiegen nur nach rechts erlauben.“

Michael Nagler erklärte: „Ich werde nie ein Fan dieses Projekts werden, es ist ein Paradebeispiel für Verschlimmbesserung.“ Er verwies auf die viel breitere Kreuzung, die Fußgänger, vom Bahnübergang kommend, zu überwinden hätten, und das damit verbundene Unfallrisiko.

Schleppkurven und freier Raum in der Innensta

Torsten Fettback, sachkundiger Einwohner für die CDU, meinte: „Könnte man nicht eine Linksabbiegerspur in der Bismarckstraße einrichten, um die Situation zu entspannen?“ Die Hauptdurchfahrt durch die Innenstadt sei dafür nicht breit genug, erläuterte Jennifer Gohres. Breit genug soll aber die neue Ein- und Ausfahrt zum Bahnhof und Norma-Markt werden.

Schleppkurven, die auch einen langen Bus beim Abbiegen nicht in den Gegenverkehr hineinragen lassen, sind geplant. Aktuell sei es üblich, dass der Bus bei Gegenverkehr auf der Hauptstraße oftmals nicht aus der Ausfahrt herauskomme und Rückstaus verursache, erläuterte Verkehrsplaner Stefan Goldmann von der PST Projektsteuerung Werder/Havel.

Er hat die aktuelle Lösung entwickelt, es gäbe aber auch eine Alternative mit einem „Vorsignal“, gekoppelt an die Schließzeiten des Bahnübergangs, wie Jennifer Gohres erläuterte. Als sinnvoller werde aber die große Kreuzung mit Abbiegespuren gesehen.

600 Autos mehr pro Tag

Derzeit seien rund 5.000 Fahrzeuge pro Tag in dem Bereich unterwegs, er rechne mit 600 mehr, wenn der neue Einkaufsmarkt in der Innenstadt in Betrieb ist, erklärte Goldmann. Und er rechnete auch den Abfluss vor: 4,5 Fahrzeuge pro Minute fahren in Spitzenzeiten als Linksabbieger vom Bahnhof aus auf die Bismarckstraße, sechs sind es pro Minute als Rechtsabbieger.

Die Fläche, auf dem bisher der ehemalige Rossmann steht, soll sich künftig als Grünfläche oder auch anders gestaltet in das Innenstadtbild einfügen. Wie sie genau aussehen soll, steht noch nicht fest. Der Stadtrat werde bei der Gestaltung aber eingebunden, versicherte Jennifer Gohres.

Fortschritt für die Innenstadt

Dieter Pasiciel (WG Altmark/Elbe) sagte: „Ich empfinde diese verkehrstechnische Lösung als Fortschritt, das bringt das Projekt voran!“ Michael Bartoschewski (CDU) bedankte sich für die Erläuterungen der Planer und sagte: „Es ist eine gestalterische Verbesserung der Innenstadt und eine Verbesserung der Verkehrssituation, ich kann das Projekt nur unterstützen!“

Der Bauausschuss stimmte am Ende mehrheitlich Entwurf und Auslegung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes für das Norma-Projekt sowie der Änderung des Flächennutzungsplanes für das Vorhaben zu.