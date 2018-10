Dirk Andres ist Geschäftsführer der Medienfirma VEB Bild GbR in Stendal. Die Firma existiert seit vier Jahren und landete nun beim Wirtschaftspreis auf Platz eins. Foto: Thomas Butzek

In Salzwedel wurden die Wirtschaftspreise Altmark von den Kreissparkassen der beiden altmärkischen Landkreise verliehen.

Stendal/Salzwedel l Am Freitagabend (26.10.) wurde in Salzwedel im Kulturhaus zum 16. Mal der Wirtschaftspreis der Kreissparkassen in fünf Kategorien verliehen. Im Bereich Dienstleistungen wurde die seit 2014 existierende Stendaler Medienfirma VEB-Bild mit ihren Geschäftsführern Dirk Andres und Thomas Butzek geehrt. Sie haben mit neuester Technik die Bereiche Digitales Marketing, Drohnenfotografie, Filmproduktion und virtuelle Rundgänge geschaffen.

Arneburger in Kategorie Gewerbe Erster

Im Bereich Verarbeitendes Gewerbe bekam die Arneburger Maschinen- und Stahlbau GmbH um Geschäftsführer Christoph Ball den ersten Preis. Das Unternehmen hat 150 Mitarbeiter. Unter anderem werden Hafen- und Baukrane gebaut.

Im Bereich Handwerk wurde die seit 1995 bestehende Tischlerei Christian Lappe aus Salzwedel ausgezeichnet. Den Preis im Bereich Landwirtschaft erhielt Henry Hartmann mit der Produktionsgenossenschaft Altmark in Klötze-Neuferchau. Den Existenzgründerpreis bekam Kirsten Schille mit ihrem Naturkostladen und Café „Natukola“ in Salzwedel.