„Erweiterte Realität“ Wisent kommt digital in den Wildpark Weißewarte (Altmark)

Der Wildpark in Weißewarte (Tangerhütte) geht immer wieder neue Wege. Ganz neu ist ein Angebot, das sich „Augmented Reality“ nennt, was soviel wie „erweiterte Realität“ bedeutet. Nase an Nase etwa mit einem Wisent biete sie Besuchern noch einmal ganz neue Anreize, Wildtieren nahe zu kommen, erklärt Wildpark-Chefin Victoria Alex.