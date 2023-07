Wer Opfer von Diskriminierung wird, kann sich – wie gewünscht – anonym oder mit dem Ziel einer Konfrontation an die neue Antidiskriminierungsbeauftragte in Stendal, Janine Heinrich, wenden.

Stendal - Planen Sie, in Zukunft Kinder zu bekommen? Das ist eine Frage, die gerade jungen Frauen beim Vorstellungsgespräch bekannt vorkommen dürfte. Dahinter steckt eine Diskriminierung wegen ihres Geschlechts.

Das ist einer von vielen echten Fällen, mit denen sich Antidiskriminierungsbeauftragte bundesweit beschäftigen. In Sachsen-Anhalt kam am 1. Juni eine weitere Anlaufstelle für Betroffene von Diskriminierung hinzu. Zuvor mussten sich Hilfesuchende an die Stellen in Magdeburg oder Halle wenden.

„Die Stelle in Stendal ist deshalb ins Leben gerufen worden, weil sich die Diskriminierungsfälle im Landkreis mehrten“, sagt Janine Heinrich. Das hätten ihre Kollegen in Magdeburg und Halle nicht mehr auf diese Distanz bewerkstelligen können.

Doch wie läuft so eine Betreuung bei einer Diskriminierung ab? „Wer sich diskriminiert fühlt, meldet sich wahlweise per E-Mail, Telefon oder Beschwerdeformular an die Antidiskriminierungsstelle.“ Darin erklärt er, was passiert ist und was er sich von der Meldung verspricht. Das liege daran, weil das Ziel immer individuell sei. „Manche wollen sich einfach nur den Ärger von der Seele reden und brauchen jemanden, der ihnen zuhört und sie ernst nimmt“, schildert Janine Weidanz. Die Kollegin aus Magdeburg erklärt, dass in Reaktion auf eine Diskriminierung auch ein Statement samt Entschuldigung eingefordert werden kann. Ein solches Schreiben wird genau mit den Betroffenen abgestimmt, bis diese bis aufs Wort genau zufrieden sind.

Jeder hat das Recht, sich zu beschweren

Eine mögliche Angst vor einem Jobverlust wegen einer Beschwerde sei jedoch leider nicht unbegründet. „Auch wenn das nicht so sein sollte“, sagt Janine Weidanz. Die Antidiskriminierungsbeauftragte spricht aus Erfahrung, weil sie in Magdeburg tagtäglich mit ähnlichen Fällen konfrontiert wird.

„Was viele nicht wissen: Bei Diskriminierung hat jeder das Recht, sich darüber zu beschweren“, sagt Janine Heinrich. Unabhängig davon, ob der Fall weiter verfolgt wird oder nicht, fließt dieser in die Statistik des Landes mit ein.

So erreichten 2022 in Sachsen-Anhalt beispielsweise 116 Fälle die Antidiskriminierungsstellen. 2021 waren 128 Diskriminierungsmeldungen eingegangen. „In den Bereichen Arbeit und Bildung werden die meisten Diskriminierungsfälle gemeldet“, sagt Janine Heinrich. Besonders die Bereiche Arbeit mit 24 Fällen und die Bildung (also in der Schule, Ausbildung oder Hochschule) mit 17 Fällen sind am stärksten betroffen.

Die Aufklärung über die Rechte sind ein Teil des Beratungsangebotes – sofern gewünscht. Denn das Ergebnis der Beratung ist offen, je nachdem, was sich die Betroffenen wünschen. „Manche wollen eine Diskriminierung nicht unwidersprochen hinnehmen, aber wünschen kein explizites Beratungsangebot“, führt Kollegin Janine Weidanz aus Magdeburg aus und sagt weiter: „Andere wünschen sich ein klärendes Gespräch.“ Und das alles kostenlos, weil das Angebot vom Land bezahlt wird.

Menschen jeden Alters betroffen

Diskriminierung trifft allerdings nicht nur junge Menschen. Auch die Altersdiskriminierung wird immer spürbarer. Etwa, wenn ein qualifizierter Altmärker eine Arbeitsstelle sucht, aber im Gespräch zu hören bekommt: „Sie entsprechen zwar genau unserem Anforderungsprofil, aber wir suchen jemand Jüngeres“, gibt Janine Weidanz eine Beschwerde wider.

Der Wunsch vieler Betroffener ist: „Sie wollen nicht, dass diese Diskriminierung jemand anderem widerfährt“, sagt Janine Heinrich. Diskriminierung dürfe aber nicht unwidersprochen hingenommen werden. Selbst wenn die Betroffenen anonym bleiben wollen, tauche ihr Fall so zumindest in der Statistik auf.