Seniorenwohnanlage Wo in Stendal komfortable Mietwohnungen für Senioren mit integrierter ambulanter Pflege entsteht

Komfortable altengerechte Mietwohnungen in Stendal mit integrierter ambulanter Pflege werden bebaut. 27 an der Zahl. Beim Richtfest wird über den Service in den drei neuen Häusern informiert.