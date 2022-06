Campingurlaub Wohnmobilhafen mit Badeteich für fast 1 Mio. Euro geht in Bertingen (Bördekreis) in die erste Saison

Camping ist im Trend. Der nagelneue, online buchbare Wohnmobilhafen im Feriendorf „La Porte“ am Elberadweg in Bertingen, der in seine erste Saison gestartet ist, auch. Tageslicht-Decken mit Fotomotiven geben das Gefühl, unter freiem Himmel zu duschen, die Wohnmobil-Toilette wird automatisch gereinigt und das Abwasser benebelt. Und es gibt noch einiges mehr zu entdecken, am Rande der Altmark.