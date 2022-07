Wohnraum: Was Ministerin Lydia Hüskens in der Altmark für Ansiedler tun möchte

Die Ministerin Lydia Hüskens (FDP) ist in Stendal bei einer Diskussionsrunde des Unternehmensnetzwerk Altmark zu Gast gewesen.

Ministerin Lydia Hüskens (Mitte) und Bundestagsabgeordneter Marcus Faber (rechts) waren zu Gast in Stendal im BBW bei Diskussionrunde der UNA. Rainer Erdmann (links), Geschäftsführer BBW und Thomas Barniske, Vorstandsvorsitzender vom UNA, organisierten die Diskussionsrunde.

Stendal - Lydia Hüskens (FDP), Ministerin für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, reiste am Mittwoch von Magdeburg nach Stendal. Sie und ihr Parteikollege Marcus Faber, Bundestagsabgeordneter, stellten sich den Fragen der Mitglieder des Unternehmensnetzwerkes Altmark (UNA) im Berufsbildungswerk. Hauptthema in der Diskussionsrunde waren Wohnraum in der Altmark.