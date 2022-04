Wohnungen: Alte Villa in Stendal wird saniert

Seit fünf Jahren steht eine imposante Villa am Rande der Stendaler Innenstadt leer. Im vergangenen Sommer bot die Stadt das Gebäude schließlich zum Verkauf an.

Stendal - Praktischerweise lebt Norman Wolter ganz in der Nähe der prächtigen Villa am Haferbreiter Weg 24. Jeden Tag fiel sein Blick also auf den seit fünf Jahren leer stehenden Bau. „Das Haus hat also schon seit einigen Jahren einen gewissen Reiz auf mich ausgeübt. Aus ihm etwas zu entwickeln, war eine schöne Vorstellung.“