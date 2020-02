Eine Diskussion über das leergezogene Wohngebiet Stendal-Süd ist neu entbrannt. Ob das positiv ist, wird vom Stadtrat bezweifelt.

Eine Chronologie 1985 Grundsteinlegung für den Bau von Stendal-Süd vor allem für Bauarbeiter des KKW in Arneburg 1991 Nach einem Baustopp im Jahre 1990 wurde im März 1991 endgültig festgelegt, das Kraftwerk nicht fertig zu bauen – viele Arbeiter wurden arbeitslos 2002 Grundsatzbeschluss des Stendaler Stadtrates zum Abriss des gesamten Stadtteils Süd 2002 Beginn des Programms „Stadtumbau Ost“. 2800 Wohnungen werden abgerissen 2014 Die letzten Einwohner verlassen ihre Wohnungen in den sogenannten Raks-Blöcken. 2017 Zwangsversteigerung, ein Jahr später verkauft Triplo 57 die Wohnhäuser weiter.

Stendal l Der Frühling steht vor der Tür, zeigt sich sogar schon etwas. In der Gartensparte „Roland“ am Rand des Stendaler Stadtteils Süd blüht es bald wieder in voller Pracht. Im Kontrast zur Gartenidylle im Dahrenstedter Weg steht das verwaiste Gelände der seit Jahren leerstehenden Wohnblöcke.

In die unendliche Geschichte über das Schicksal der abrissreifen Plattenbauten ist nun wieder Bewegung gekommen. „Ungewollt“, wie Reiner Instenberg während der Stadtratssitzung am Montag sagte. Über Jahre hätten sich die Stadtratsmitglieder darüber verständigt, so lange zu den Wohnblöcken in Süd den Mund zu halten, „bis sie platt sind“. Nun sei es in der Öffentlichkeit. „Die Süd-Diskussion ist eröffnet, dann können wir auch über die Situation reden“.

Wie Instenberg ausführte, habe man aus gutem Grund „den Fuß still halten“ wollen. „Wenn wir nämlich im Stadtrat signalisieren, dass wir dort Baugebiete entwickeln, werden wir die Blöcke niemals los.“ Die Eigentümer würden ihre Häuser niemals verkaufen, „vergessen Sie es“, haderte der Sozialdemokrat. Die Folge, dass den Immobilienspekulanten Tür und Tor geöffnet werden, sei, „dass wir die alten Schrapeldinger nie abgerissen bekommen“.

Bilder Was einst der Verschönerung dienen sollte, wie diese Sitzgruppe, macht heute keinen einladenden Eindruck mehr.Foto: Gerhard Draschowski



Nun sei die Diskussion eröffnet, Ideen können eingebracht werden, und die Besitzer der Ruinen freuen sich, „lachen sich richtig schlapp, dass sie einst gut investiert haben“, so Instenberg. Sie würden nun noch zehn Jahre warten, dann seien sie glücklich. Er finde es unmöglich, was im Stadtrat „momentan aus Unwissenheit und Nichteinhaltung von Absprachen diskutiert werde“, machte sich der SPD-Stadtrat Luft.

Stendal Süd: Ein Stadtteil verfällt Stendal (dly/bb) Nicht zum ersten Mal kommen Wohnblöcke in Stendal-Süd unter den Hammer. Wird mit einem neuerlichen Verkauf eine weitere Episode in der unendlichen Geschichte angehängt? Oder verschwinden nun endgültig die letzten Blöcke des ehemaligen DDR-Vorzeige-Wohngebietes? Tristesse in Süd: Offiziell wohnt hier niemand mehr in Stendal-Süd, es soll aber noch d...



Der Stendaler Stadtteil Süd wird gebaut. Das Bild entstand zirka 1986/1987. Bildquelle: Stad...



Der Stendaler Stadtteil Süd wird gebaut. Das Bild entstand zirka 1986/1987. Bildquelle: Stad...



Karola Neu steht 1988 mit ihrem jüngsten Sohn Jens in der Hanseallee. In diesem Jahr wird Je...



Karl-Heinz Kersten, der aus Stendal nach Bernburg gezogen ist, hat von seinem Balkon aus die Fort...



Karl-Heinz Kersten hat von seinem Balkon aus die Fortschritte des Bau des neuen Stadtviertels Ste...



Auf den Wiesen vor den Blöcken haben die Menschen zusammen gefeiert. Das Bild entstand Anfan...



Taylor Jerome hat in Stendal Süd gewohnt. Er steht als Kind (1990) auf dem Balkon und schaut...



Die ehemalige Grundschule Astrid Lindgren ist bereits abgerissen worden. Bildquelle: Privatarchiv...



Einkaufen in Stendals Stadtteil Süd: Für zwei Millionen Euro sind die einzigen, noch be...



Plattenabriss Süd, gleich wenn man die Hanseallee reinfährt links (2010). Archivfoto: S...



Leergezogene Wohnblöcke in Stendal-Süd (2015). Archivfoto: Bernd-Volker Brahms



Stadt Stendal schadet sich selbst

Damit, sich nun öffentlich aus der Deckung zu wagen, würde sich die Stadt Stendal nur selbst schaden, betonte Instenberg und machte jenen einen Vorwurf, die dazu beitragen würden, wie der Chef der Stendaler Wohnungsbaugesellschaft, Daniel Jircik, und aktuell in der Stadtratssitzung Steffen Roske. Letzterer hatte die Einwohnerfragestunde genutzt, um zum wiederholten Male zu fragen, was mit den seit fünf Jahren leerstehenden Blöcken geschehen soll. Vom Oberbürgermeister Klaus Schmotz (CDU) wollte er wissen, ob die Möglichkeit einer Enteignung rechtlich geprüft worden sei, um nach einem Abriss der Blöcke das Areal sinnvoll nutzen zu können. Und würde die Stadt bei einer erneuten Zwangsversteigerung mitbieten?

Eine Zwangsversteigerung sei derzeit nicht in Sicht, antwortete der OB, denn die offenen Forderungen von Stadt und Landkreis Stendal seien beglichen worden. Aktuell gebe es keine Gläubiger und keine Außenstände.

Kein Kontakt zum Eigentümer

Klaus Schmotz räumte ein, dass Süd „unbestritten einen wenig schönen Anblick“ biete, eine Enteignung sei aus rechtlichen Gründen aber nicht möglich. Wenn Gefahren für Personen oder Dinge bestehen, würde die Stadt dem Eigentümer der Wohnblöcke Auflagen erteilen. Würde er diese nicht erfüllen, könnte die Stadt mit einer sogenannten Ersatzvornahme reagieren. Heißt: Die Stadt würde die Sicherheit herstellen, der Eigentümer müsste zahlen. Rechtlich könne die Stadt den Eigentümer nicht zwingen, an den Gebäuden oder dem Umfeld etwas zu machen, erklärte der Oberbürgermeister.

Unabhängig davon ist und bleibt Süd ein Thema für die Stadt, zumal der Chef des Tochterunternehmens SWG kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn er konkret gefragt wird, wie beispielsweise bei der Präsentation der Investitionen der SWG im Vorjahr von mitreisenden Teilnehmern. Zwar sei der Großvermieter Eigentümer einiger Flächen in Süd, doch nicht der Gebäude und damit wenig handlungsfähig. Sinnvoll sei es nur, wenn die Stadt die Häuser kauft, die SWG sie abreißt und das Areal entwickeln kann.

Zwangsversteigerung

So gleichen sich Jirciks Vorstellungen mit den Anregungen von Steffen Roske, doch eine realistische Umsetzung ist derzeit nicht in Sicht. Wie Oberbürgermeister Schmotz zuletzt gegenüber der Volksstimme sagte, habe die Stadtverwaltung zwar Kenntnis über den aktuellen Besitzer der verbliebenen Wohnblöcke, jedoch gebe es keinen Kontakt.

2017 wurden die Gebäude für rund eine Million Euro bei einer Zwangsversteigerung an die bayerische Firma Triplo 57 verkauft, die Stadt Stendal hatte mitgeboten, blieb jedoch unterlegen. Anschließend gab es drei Eigentümerwechsel. Anzeichen, dass irgendetwas mit den Gebäuden passieren wird, gebe es nach wie vor nicht, so das Stadtoberhaupt.