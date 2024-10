Fast Opfer geworden Wucher beim Gartenbau im Kreis Stendal - Betroffene berichten von Betrugsmasche

Volksstimme-Leser schildern Erfahrungen mit betrügerischen von Gartenbau-Unternehmen im Kreis Stendal. Polizei und Staatsanwaltschaft in Sachsen haben in einem Fall ermittelt, der Vorgängen in Tangermünde stark ähnelt.