Rentnerin ärgert sich seit Jahren über Wildwuchs in ihrem Garten in Stendal. Die Wurzel allen Übels ist ein Graben. Er gehört der Stadt, doch Hilfe sucht sie dort vergebens.

Eine riesige Hecke wächst über den Zaun auf das Grundstück von Lindmut Günther in Stendal.

Stendal - Schon seit über 100 Jahren, sagt Lindmut Günther scherzhaft, gehört ihr eine Gartenanlage am Magdeburger Weg in Stendal. In Wirklichkeit sind es „nur“ 60 Jahre. „Meinem Vater und Großvater hat der Garten schon gehört“, klärt sie die Situation auf und lacht. Zum Lachen ist der gebürtigen Stendalerin jedoch nicht mehr zumute, wenn sie den Zustand ihres Gartens sieht.