Ein Stadtgarten am Schwanenteich, mehr Sportangebote und eine 30er Zone in der gesamten Innenstadt sind Wünsche, die Jugendliche in Stendal äußern. Doch welche der Ideen lassen sich umsetzen?

Ein Spielplatz am Schwanenteich sei zwar ein guter Anfang, aber besonders Jugendliche wünschen sich mehr Grünflächen und Sportangebote an der frischen Luft.

Stendal - Unter dem Motto „Stendals Welt, wie sie mir gefällt“ hat der Nachwuchs in Stendal sich mögliche Problemstellen in der Hansestadt angesehen und zahlreiche Ideen mit Janine Kaminski erarbeitet. Die Vorsitzende des Vereins KinderStärken stellte diese den Stadträten vor. Die rund 70 Teilnehmer eines Workshops haben genaue Vorstellungen, was sie von einem modernen Stendal erwarten. Über 40 Einzelideen wurden erarbeitet und an die Stadt weitergeleitet. Doch was ist überhaupt konkret machbar und kann umgesetzt werden? Die Volksstimme hat bei der Stadt Stendal nachgefragt.