Stendal. - Dorothee Oesemann hat ihr erstes Kochbuch rausgebracht. Die 63-jährige Stendalerin hat auf ihrem Youtube-Kanal „Kochen mit Muddi“ mittlerweile rund 200.000 Abonnenten. Aus ihren mehr als 200 Kochvideos hat sie für ihr Buch 100 Rezepte mit typisch altmärkischen Gerichten für die ganze Familie ausgewählt.